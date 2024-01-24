台工具機展將開跑 助攻產業景氣復甦

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有台灣國際工具機展助陣，程泰集團董事長楊德華樂觀預期，台灣工具機產業景氣將從第二季開始好轉，東台、百德、台灣麗馳、友嘉及台灣瀧澤等工具機廠也認為，台灣工具機產業景氣會從下半年慢慢復甦，航太、電動車及半導體等產業景氣好轉，對工具機需求也增加。

程泰集團、東台、百德及台灣瀧澤等工具機廠都訂出2024年營收成長目標，其中程泰集團及台灣瀧澤計畫推新機型搶市，期望2024年業績兩位數成長。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳23日宣布，工具機公會首度獨自北上舉辦台灣國際工具機展，主題定調「雙軸智造，永續未來」，將於3月27日至30日在南港展覽一、二館登場，總計有605家廠商參展，使用3,350個攤位，面積60,480平方米，超過10國海外買主報名參加，預計吸引參觀人數達5.5萬人。

楊德華表示，俄烏戰爭、以巴衝突持續，2024年還新增葉門胡塞組織攻擊紅海而導致運費暴增數倍，加上美國總統大選而造成企業投資延宕等變數。惟客戶消化庫存逐漸告一段落，工具機公會舉辦台灣國際工具機展，國內外訂單可望增加。

楊德華預期，2024年工具機產業景氣不會再惡化，最快第二季工具機景氣就會好轉。程泰集團產品朝向自動化及智慧化是未來銷售亮點，2024年業績追求兩位數成長。

台灣麗馳董事長胡偉華觀察，大陸市場需求有回溫的跡象，預期2024年下半年景氣可望好轉。百德機械總經理謝天昕、東台副總經理嚴璐也認為，台灣工具機產業景氣預期下半年開始復甦，目前航太、電動車及半導體等產業景氣已逐漸好轉，對工具機需求也增加。

台灣瀧澤董事總經理戴雲錦指出，計畫在台灣國際工具機展展出6台新機，藉此帶動今年營運追求兩位數成長。