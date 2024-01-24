工業生產銳減 今年將好轉

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近期工業生產表現

經濟部表示，去年12月工業生產指數90.40、年減3.99％，寫下19個月負成長。去年全年指數年減12.45％，不僅為連2黑、更慘寫史上最大減幅。統計處表示，今年看好AI商機持續發酵，預估1月將轉為正成長，且今年會逐季好轉。

經濟部23日公布最新統計，除了工業生產指數，製造業生產指數90.08，年減4.19％，同為19黑，2023年全年指數為85.56、年減幅度為12.88％，連續2年負成長、同為史上最大減幅。

統計處副處長黃偉傑分析，工業及製造業指數皆連黑，主因是全球經濟仍受通膨及高利率影響、終端需求續疲，廠商投資動能保守，加上產業鏈持續去化庫存。

展望未來，黃偉傑認為，在去年各月基期已低的水準下，由於去年下半年去化庫存速度較快，今年景氣有回升的態勢，但國際景氣仍有黑天鵝干擾，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續推展，加上農曆年前備貨效應，有助於提升我國製造業生產動能。

經濟部預估，今年1月製造業指數為86.21至90.21，年增9.6％至14.7％，可望結束連長黑、強勁翻紅，只要地緣政治風險未再升高，衍生出新一波通膨或是供應鏈斷鏈危機，今年製造業生產將會逐季好轉。

從業別來看，電子零組件業因終端電子產品消費動能疲弱，供應鏈庫存持續調整影響，12月指數年減4.31％、連16黑，但IC設計因新品推出、比較基數較低而增產，抵銷部分減幅。但台灣科技命脈、積體電路業2023年全年大減17.16％，為2002年以來最大減幅。

電腦電子產品及光學製品業原先因AI技術與高速運算帶動的伺服器商機，因為缺料的短暫因素，12月指數出現年減1.88％、結束連續5個月的正成長，但預期1月將會恢復強勁成長。

傳統產業中，因全球景氣疲弱，終端需求仍未明顯回升，業者設備投資保守，機械設備業年減11.31％、連20黑，化學材料及肥料業年減3.69％、連25黑，基本金屬業年增4.83％、結束連3個月負成長。