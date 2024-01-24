2023外冷內熱 批發、零售兩樣情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部23日公布2023年全年三大商業營業額統計。批發業營業額為11兆7,731億元、歷年第三，年減7.3％，為史上第二差；零售業營業額為4兆5,760億元、續創歷年新高，年增6.9％、連8年正成長；餐飲業營業額突破兆元大關，達1兆279億元、寫歷年新高，年增18.8％、增幅為歷年第二。

經濟部表示，批發業去年12月營業額為1兆266億元，年減2.4％、轉為負成長，主要是受終端市場需求不振及產業庫存調整影響，客戶拉貨力道保守。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，雖然將進入消費性電子銷售淡季、預期營業額減少，但是去年基期低，且受惠AI應用商機拓展，相關供應鏈業績續增，以及春節等因素，預計批發業1月營業額為9,368億至9,643億元，年增2.4％至5.4％，可望轉為正成長。

另外，零售業12月營業額達4,075億元、為同月新高，年增1.1％、已是28個月正成長；在網路銷售額部分，因業者持續投放多元促銷活動，並積極拓展網路銷售管道與擴增商品品項，2023年全年網路銷售額為5,035億元，創有統計以來新高，年增2.1％。受惠聖誕、跨年節慶商機以及年末假期航班載運量提升，帶動空廚餐點需求，餐飲業12月營業額941億元、為歷年單月次高，年增7.5％、連續20個正成長。

展望未來，黃偉傑認為，零售業因農曆年關將至，年節應景商品、汰舊換新及贈禮抽獎等新春商機顯現，預計1月營業額為4,094億至4,217億元、年增0.3％至3.3％；餐飲業受惠企業尾牙、部門聚餐的高峰期，營業額可望增加，但受到高基期影響，預估1月營業額為942億至972億元，年減3.2％至6.2％，將會出現負成長。