突破ECFA困境 經部打團體戰

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中國大陸可能進一步取消ECFA關稅減讓，經濟部貿易署除了盡力幫業者拓展市場，23日也首次提出「異業聯盟」的因應對策，強調要串聯紡織業的上游石化業、機械業等，讓三大產業組團拓銷，前往國際紡織展提供一條龍解決方案，爭取買主的同時，也拓銷新市場。

全球政經情勢充滿不確定性的挑戰，讓外界關切ECFA關稅優惠取消的衝擊，貿易署長江文若指出，政府要一改過去單一產業或個別業者出國招商的模式，建議改採異業聯盟、產業鏈結新興市場的創新方式因應。

作法上參考業者建議，將整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場辦理產品發表會，並拜會當地政府促成產業合作對接。

江文若說，目前已經安排7月在印度台灣形象展設置石化、機械及紡織形象攤位，以「整體解決方案」向國際買主推廣我國優勢產品及服務，今年將以智慧紡織為主軸，結合石化及機械廠商，於德國展會設置形象館，2025年也規劃組團參加德國橡塑膠展（K Show）並設置台灣館，加強推廣台灣整體產業形象。

同時，貿易署為了把台灣優質綠色產品推向國際，這次也發揮創意，祭出新台幣2萬元推「牽手護地球全球徵案」活動，向全球企業、公益團體及學研單位徵求創新提案，並媒合最佳創意提案予台灣業者，有利雙邊後續合作。

面對國際減碳趨勢，今年貿易署也推出CBAM申報3階段服務，從0800免費諮詢電話、一對一線上客製化輔導及顧問到廠服務，協助企業提交CBAM過渡期申報資料，今年還將持續在7縣市辦理15場申報系列說明會。

此外，今年將建置「中小企業數據貿易平台」，業者只要輸入統編、產品名稱、期望拓銷市場等資料，量身提供中小企業整合性的產業報告及市場資訊，提供潛在適切市場預測與推薦買主資訊，提供一站式貿易拓銷服務。