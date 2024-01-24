倒吃甘蔗 上季GDP成長率 台綜院：飆至5.1％

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2023年經濟倒吃甘蔗！台灣綜合研究院23日搶先依據12月份EPI電力景氣指數，預估12月份經濟成長率5.8％，為全年最高的單月成長，因此也拉升第四季經濟成長率可達5.1％，並推算2023全年經濟成長率為1.4％。

台綜院去年12月中旬，已下修2023年台灣經濟成長率的預估值至1.41％，23日公布的數據是依據每月全國整體產業高壓以上用電資料，兩者估測完全一致；2023年四個季度的經濟成長率，分別為-3.1％、1.2％、2.3％、5.1％；單月經濟成長率最低也是2023年1月的-3.5％、12月的5.8％最高。

在全球通膨與升息效應的雙重衝擊，以及地緣政治危機持續，2022年下半年的經濟疲弱，2023年開年延續趨緩，台綜院院長吳再益表示，台灣在2023年上半年與國際景氣衰退、貿易緊縮同步，產業用電量縮，直到第3季因民間消費暢旺，AI熱潮與旺季備貨等，推升製造業生產動能，經濟成長始有起色。

台綜院分析，全球經濟成長緩慢且不均，台灣整體經濟環境在2023上半年雖無改善，但下半年有出現產業用電緩步回溫的現象，而愈接近年底加上2022年第四季的低基期，讓經濟成長幅度更為顯著。

全球經濟成長今年來仍是前景乏力，成長幅度不大，但吳再益認為，台灣可望再次因內需獲得支撐，民間投資與出口有低基期的支持，國際商品貿易成長的回升，也會貢獻成長空間。

台綜院預估，2024年台灣經濟成長率為3.18％，產業景氣谷底向上趨勢應能延續

不過，台綜院提醒，景氣不確定性風險仍高，例如電子產業將走入傳統淡季的第一季。而影響台灣經濟成長不確定性的因素還包括：美中關係新局勢、2024 年多國大選結果、中國大陸對台新一屆政府態度、主要國家貨幣政策轉向影響等議題。亦即，台灣經濟後續表現，有待追蹤觀察。