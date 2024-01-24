製藥獲利洗牌 掀股王爭霸戰

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製藥業獲利排行

製藥股隨著昱展新藥24日上櫃、藥華藥25日轉上市，掀起獲利、股價大洗牌，昱展挾著戒毒癮新藥以8.62億美元授權，營運大轉骨，有機會躍居上櫃製藥股王，並引爆長聖、合一跟進大火併。

由於昱展已開啟獲利新紀元，2023年獲利估創新高的漢達、溫士頓也規劃上櫃，加上火災後產能重建的旭富、生泰，2024年營運可望三級跳，還有保瑞的併購利多、美時的穩步成長，都將帶動生技製藥股獲利洗牌。

昱展23日興櫃收盤240元，遠高於承銷價150元。該公司受惠三個長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，以8.62億美元新藥授權戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，其中1,500萬美元簽約金，已顯現於12月營收4.69億元，將帶動昱展展現獲利實力，若以未增資股本5.7億元計，每股稅後純益（EPS）貢獻超過8元，以該新藥預計2024年第二、三季展開臨床，未來的里程碑金挹注，昱展營運再吃大補丸。

初步統計，製藥股2023年獲利仍以保瑞估賺3股本穩坐獲利王寶座，其次是美時，法人看好EPS將由17元起跳；另外，2023上半年EPS達3.95元的溫士頓、前三季EPS達4.84元的漢達，有機會躋身製藥股獲利前五強。

主攻眼藥和醫美兩大領域的溫士頓，已發展為全台唯一的全劑型眼藥廠，該公司已取得日本八張系列生髮藥品藥證，在訂單能見度高，且規劃增加二條新產線下，法人看好2023年EPS有機會挑戰8元，若2024年順利上櫃，可望是獲利黑馬。

漢達受惠胃食道逆流HND-002、多發性硬化症HND-020等兩顆藥接續 在美國上市，2023年營收正式突破10億元大關、年增454％，預期2024年除兩個主力產品外，抗癌藥HND-033已取得兩項孤兒藥認證，2023年調研全球市場規模約21億美元，HND-032戒菸藥目前也處於FDA補件狀態，等待審核中，未來都有機會貢獻業績。此外，原料藥族群的生泰和旭富，隨著產能復工，2024年的成長力道可期，有機會歸隊製藥獲利前段班。

法人表示，製藥股的獲利洗牌，合一、長聖等新藥股的臨床進度，都將成為2024年生技股的重頭戲，並點燃股王、股后寶座爭霸戰。