TBMC結盟美國韌力 生技護國神山成形

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打造生技業護國神山，台灣生物醫藥製造公司（TBMC）和美國韌力，預計2月2日正式結盟簽約，宣示台灣生技產業將搶進核酸藥物、基因治療藥物、細胞治療藥物的國際賽局，可望接掌TBMC董事長的楊育民將出席，外界認為，營運班底也有機會拍版。

據了解，TBMC執行長可能會由曾任職基因泰克與羅氏製藥，並擔任過羅氏副總裁的張幼翔出任。

出生於台灣的張幼翔和楊育民一樣都以製程技術見長，瞄準細胞療法的趨勢，他後來轉戰Celgene（賽基）擔任副總裁暨全球細胞療法製造總監，是該公司職位名列前二的華人。

2019年美國必治妥施貴寶製藥（BMS）以約740億美元收購Celgene，創下最大的醫藥交易案，而後張幼翔就轉戰無錫藥明，對於基因治療、細胞治療藥物和CDMO（委託開發暨製造服務），他都有實戰經驗。

也是韌力創辦人的楊育民，是前羅氏製藥全球技術營運總裁，他在2021年1月和雅琪創投常務董事Rovert Nelson成立的韌力生技，受惠為莫德納生產mRNA新冠疫苗，一炮而紅。

TBMC和策略性投資人美國韌力的結盟合作協議，鎖定方向為核酸藥物、基因治療藥物、細胞治療藥物，及少量生產的蛋白質藥物。由於未來資本支出不小，在南港生技園區的實驗室，及竹北生醫園區的GMP廠房，都將興建無塵室，其他設備有的會從生技中心或工研院生醫所引進。

TBMC主要生產基地在竹北生醫園區，規劃興建11層樓，2024年動工興建，力拚2027年完工投產，外界預估，在楊育民的助推下，初期的CDMO訂單，韌力將會扮演重要角色。

技術方面，除 從美國韌力公司引進外，國內法人機構有些也會技轉給TBMC。