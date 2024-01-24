長榮航釀罷工 勞資協商今上陣

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長榮航機師罷工方向

桃園市機師職業工會長榮分會22日取得合法罷工權，勞資雙方為錢、外籍機師聘用比例過高等僵持不下，24日勞資雙方將協商，後續會如何發展值得關注，熟悉勞資雙方的人士指出，長榮航機師預計在農曆年前後發動罷工，若協商未果，資方已透過人力盤點有備而來，對抗機師罷工。

今年為疫情後第一個農曆春節，機師工會為了三大訴求進行長榮航機師的罷工投票，已在22日順利取得合法罷工權。機師工會三大訴求為調整機師結構薪資20％、調漲外站飛行津貼至每小時6美元及停止聘用外籍正駕駛員。機師工會坦言，將會在農曆春節前後啟動罷工，但24小時前會提前預告。

台灣旅客經歷2019年暑假長榮航空服員罷工，今年是否會再一次成為機師的刀上俎、嘴上肉，24日的勞資協商如何將是關鍵。

根據調查長榮航機師的薪水結構部分，長榮航機師全薪包含各項津貼每月可領30～40萬元，資深機師約40～50萬元，其中底薪約8～10萬左右，今年發放年終獎金6個月就是以底薪計算，且今年機師調薪1.1萬到2萬元，這部分會加在底薪上。

同時根據機師的傳統行規，長榮航機師一年薪水領13個月，第13個月領的是全薪非底薪，以資淺的機師計算年薪（不含年終獎金）約可達390～520萬元。

長榮航機師的年度晉支一級可調薪5,000元，但機師工會認為此並不是調薪，勞資雙方無法獲得共識。

同時機師工會希望調漲外站飛行津貼至每小時6美元部分，目前長榮航的外站飛行津貼津貼為每小時3.5美元，雙方仍有差距，勞資雙方為了此是否餐費，同樣無法獲得共識。

最後外籍機師聘用比例過高，此有歷史背景，因台灣新增一家航空公司，長榮航本國機師被挖角而流失，目前已有本國籍機師培訓中。