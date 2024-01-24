雄獅保經成軍 拚當小金雞

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雄獅集團23日宣布跨足保險經紀事業，成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，為國內第一家由旅遊集團設立，可提供再保、財產與人身保險等保險經紀服務的公司，資本額3,000萬元，由陳冠宇任董事長。雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅保經未來不排除掛牌上市。

王文傑表示，立足市場40年的雄獅集團有700萬會員數據，並有許多大型企業客戶。而保險服務是國外旅行社重要且龐大的營收，雄獅集團朝生活產業轉型並經營生態系，將持續將700萬會員交易數據分析、加值並有效運用。雄獅保經的專業保險經紀人未來將為客人分析各種保險的差異，並朝為客人量身打造適合的保單為努力目標。

根據交通部觀光署統計，2023年前11月國人出境人次達1,074萬人次，尤其11月出境人次已恢復至2019年同期約81.6％，比率創下疫後新高。隨著出境旅遊市場復甦，旅客應對於自身健康及安全更加重視，為避免旅客因不便而未投保或保險保障不足，導致遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔、增加社會成本，為此雄獅決議獨資成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，除了既有的旅遊產品及旅責險，進一步提供專業的保險服務。

陳冠宇指出，國人赴海外旅遊過程中，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用及旅遊不便費用風險，雄獅國際保經除將負起旅客人身及財產安全的保險宣導教育，在旅客購買旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保險經紀人協助旅客規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應之保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等，提供遊客完整的保險保障。

雄獅國際保經目前已有約百名旅行社業務和領隊導遊領有保險業務員證照，陳冠宇指出，雄獅保將積極輔導雄獅旅遊業務及領隊導遊得得保險業務員證照，讓旅客出遊玩得更安心、放心。