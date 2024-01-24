首季出團可望倍增 雄獅：2024是豐收年

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疫後觀光旅遊市場復甦，雖然跨境旅遊受制於航點與航班尚未完全回到疫前，航空運能尚待恢復，但23日在雄獅集團成立雄獅保經發表會上，董事長王文傑看好觀光產業後市，並以「積極、正向、樂觀」六字表達心境，他強調，永遠看好觀光產業後市。雄獅旅遊總經理賴一青呼應王文傑看法表示，2024將是雄獅的豐收年。

王文傑表示，獲利是企業經營基本要件，雄獅旅遊業務涵蓋出入境跨國旅遊、散客、客製作小包團以及系列型旅行團，隨市場復甦，將持續深耕市場，在食、宿、遊、購、行等各面創造並滿足消費者需求。

賴一青表示，2024年觀光旅遊市場需求比2023年更高，業界期待2024年航班可恢復至2019年的狀況。雖然，各線旅行團團費以成本上揚起漲，但雄獅旅遊2024年第一季出團量可望較2023年首季倍增，雄獅旅遊預期2024年將是豐收年。

2023年因疫後邊境開放，包括航空機票、旅館飯店住宿與交通和餐飲等旅遊供應鏈上相關元件，因通膨和缺人缺工導致成本上揚，亦推升旅行團團費水漲船高。賴一青表示，目前看來2024年各項成本已無法回到2019年的價位，但愈來愈多旅遊消費者顯然對旅遊代價上揚已有心理準備並接受事實。此趨勢與現象，有助2024年觀光旅遊市場持續回溫成長。

賴一青表示，2023年國際航班已恢復到疫情前7至8成，預估全球人力盤點完後，今年可望恢復至2019年的熱度。雄獅旅遊預期，今年第一季出團量將較去年同期倍增。

看好疫後郵輪市場的復甦力道，雄獅旅遊將以聯營與獨家包船策略組合搶郵輪商機，今年除將以歌詩達、MSC郵輪等3艘郵輪設計推出郵輪之旅，看好暑假親子市場，將獨包挪威郵輪控股集團「挪威奮進號」（Norwegian Spirit）推出海上假期。