全球離岸風電產業怎麼了？

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文／吳雪蘋、陳彥璋、溫麗琪■ERM Taiwan準合夥人、顧問、合夥人

去年底在杜拜舉行的2023年聯合國氣候變遷大會（COP28），其中最核心的決議為在2030年時全球再生能源裝置容量需成長為目前的3倍。由此可知，再生能源的加速擴展為實現淨零的關鍵，而再生能源中的離岸風電又扮演著舉足輕重的角色。

依據國際再生能源總署（IRENA）的淨零目標，離岸風電裝置需於2030年成長至494GW（百萬瓩），並於2050年進一步成長至2,465GW。然而，各國支持政策的不確定性、成本又顯著增加等挑戰，依據ERM的預測，2030年全球營運的離岸風電容量最多僅能達到250GW，由此可知，離岸風電與COP28宣示的目標，相去甚遠。

為因應再生能源成長需求，台灣的離岸風電、太陽能、電動車等產業均積極發展中。預計台灣至2023年底，離岸風電完成2.25GW設置，距離2030年13.1GW的目標，每年需持續增加1.55GW才能達標。臺灣的相關產業發展看似有所成長，惟業者仍陸續提出，應加速審查流程、調整國產化比例、加強供應鏈配套、基礎設施需求等呼籲，顯然國內業者面臨的發展挑戰與其他國家並無二致，倘欠缺產官學的支持及配合，2050淨零目標難以達成。

■全球離岸風電面臨嚴峻挑戰，投資暫緩、喊卡的案例不少

全球目前的離岸風電總營運容量為64GW，已經確定要進入市場（即取得購電合約尚未試運轉）的裝置容量為107GW，而發展規劃中之風場容量還有1,423GW等候進場。其中，以地區發展而言，歐洲擁有規模最大的營運和市場保障容量；若以單一國家來看，中國擁有最大的總營運容量，英國、德國依序排名在後。

由於供應鏈面臨挑戰，在成本增加、通貨膨脹和利率上升等不利因素下，近期部分國家出現離岸風電專案延遲或甚至取消的情況；在美國，多個購電合約終止或重新談判中，理由是經濟不景氣導致履行原有購電協議將不具經濟效益。

在英國，大型風力發電公司之一的Vattenfall公司也宣布，因風機等項目成本上升及俄烏戰爭後的供應鏈問題，被迫將暫停Norfolk Boreas風場的開發；在波蘭，開發商宣布延遲每個專案的最終投資決定（Financial Investment Decision, FID）。

這些案例說明了，在離岸風電產業最需要強勁動力的時候，經濟不景氣及投資的不確定性導致開發商及銀行的投資更為保守，也導致最終投資決定和開發階段進展的離岸風電容量的暫緩及減少。

■減少風險，我國應以國際實務合作為核心

就全球趨勢而言，氣候議題屬於全球性問題，一定要有全球解決方案。欲加速離岸風電產業的發展，毫無疑問應大力降低阻礙，除制定更積極的目標外，政府必須提供強有力的政策框架和支持機制來提供實質協助，包含：簡化審查流程、確保公共參與、借鏡國際經驗、致力於建造電網和基礎設施。

甚至，國家間互連的需求、以及考量通膨驅動因素致力於長期且穩定的補貼機制，都是可考慮採取的對策。此外，增加對供應鏈、勞動力和港口的投資等，也是各國目前積極採用的行動，因此，借鏡國際、以國際合作為各項行動的核心，共同努力解決離岸風電快速發展的挑戰，才能確保公正和具包容性的能源轉型。

離岸風電的發展可能主導下一世紀的競爭力，台灣2050淨零目標亟需企業的全心投入，且不可諱言需高度依賴政府的實際行動支持，包含調整政策制定更具透明性以降低不確定性、積極投資相關基礎設施及專業人力、降低國產化的比例更貼近實際市場需求及國內發展、強化補貼或獎勵機制以加深投資信心等。台灣選舉已經結束，如何讓臺灣的再生能源發展迎頭趕上，不輸給其他國家，政府應放眼國際，以國際實務合作為核心，先馳得點，才能成為全球淨零的強力貢獻者。