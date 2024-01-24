醫材產業進軍國際的三個思考

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在台灣生技醫療產業中，醫材一直是相當重要的領域。《2022生技產業白皮書》指出，台灣生技產業營業額從2012年3,590億元，增加到2021年6,665億元，複合年成長率約為7.1％，若進一步比較各領域的複合成長率，則以健康福祉產業增加9.2％最高，醫材產業達9％次之，應用生技產業也有6.1％漲幅。

推動醫材產業持續成長的原因，除了代工品項逐步往中高階產品的方向前進，近年來形成的Bio-ICT（生技+資通訊）浪潮，亦是關鍵。

回顧台灣醫材產業發展歷程，早期以代工生產血壓計、體溫計、輪椅與代步車等中低階醫療器材為主，之後轉移到血糖監測、隱形眼鏡等品項。近年來，隨著科技日新月異，結合科技應用、可以提升醫療品質和效率的複合式醫材，則成為醫材產業的發展趨勢。

綜觀全球醫材產業的發展，可發現台灣醫材廠商的優勢在於高性價比，不只同時具備研發與製造能量，還擁有完整的醫材產業價值鏈，可藉由產業聚落上中下游的整合，使得台灣醫材廠商能滿足醫材產業少量多樣的需求特性，並成功打入國際供應鏈，長期成為國際廠商的代工好夥伴。只可惜受限於國土面積小、市場規模有限，與國際大廠相比，台灣醫材廠商的規模明顯較小，無論是品牌或通路行銷能量都不如國際大廠。

其次，醫療業追求穩定可靠，各國醫療院所都非常在乎使用的醫材設備，是否具品牌知名度，導致台灣廠商即便推出創新產品，也不容易在短期內進入國際市場。再者，各個國家對醫材產品設有不同法規與申請規範，取得在地政府認證是相當耗時耗力的工作。

諸多原因影響台灣醫材廠商研發新產品、經營自有品牌的意願，因此多以代工為主力，或將重心放在市場穩定及技術成熟的產品，減少法規重新申請所需的費用與時間。

面對產業發展的挑戰，台灣醫材廠商該如何突破現狀、走出自己的一條路？除善用ICT產業力量，借助Bio-ICT浪潮打開國際市場，還有三個方向可以思考。

■思考一：做好選題，由罹病者擴大到亞健康族群

第一是做好選題。國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池院士認為，過去醫材產業都是以病患或罹病者為題，如今應該擴大到更廣泛的亞健康及健康族群。換言之，如何讓健康的人不要變成亞健康族群、亞健康族群不要變成罹病者，是未來醫材產業在開發產品時可以思考的方向。

■思考二：轉換目標市場，由歐美面向東南亞

第二是轉換目標市場。長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛院士認為，有技術不等於有產品，有產品不等於有市場，有市場不等於有利潤，即便做好選題，還是不容易被全球市場接受。因此，在選題之餘，也要選對目標市場，由歐美轉向亞洲區華人市場，才能有所建樹。

目前，醫材市場多半由歐美大廠主導，台灣醫材廠商所生產的系統規格，也多是參照歐美人士需求，但歐美並不是唯一的選擇。台灣因為歷史淵源，匯聚了北方人、南方人等所有華人物種，擁有相當多元豐富的華人人體資訊，而東南亞有5千萬到1億的華人，台灣若能在醫療領域主導亞洲區域華人的規格，就可以創造很大的市場。

在開拓亞洲區華人市場之餘，台廠也可以積極深化與歐美業者的合作關係。工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，近幾年生醫所一直努力與美國醫材大廠建立鏈結，邀請美國大廠的主管來台，共同開發創新產品，或協助台廠與國際醫療單位合作及申請醫材法規驗證，從原本的生產代工，向上擴大到產品研發的合作，同樣能提升台廠在國際市場的競爭力。

■思考三：與醫學中心合作，耕耘國內再進攻海外

第三是與醫學中心合作。楊泮池認為，醫療產品必須有人使用才能真正體現其價值，因此需要在台灣建立良好的產銷通路，讓台廠的產品在國內得到實際應用，才有更多機會進入國際市場，而關鍵就在台灣醫學中心。

台灣醫學中心的社會使命，不應該只有幫助海外落後國家，如提供義診服務、協助蓋醫院等，更要幫助台灣生醫產業的產品在國內落地；並透過南向政策，推動台灣醫療中心進軍東南亞的機會，讓生醫業者可以跟著醫學中心，前進海外市場，逐步建立更多通路與合作夥伴關係，方能推升台灣醫療產業的國際競爭力。

對此，工研院亦積極推動跨域合作。莊曜宇表示，生醫所承接國科會產學處─智慧醫療產學聯盟計畫，建立智慧醫療產學聯盟，成員包括各大醫療院所及合作企業廠商，目的在打造台灣指標示範場域，並以聯盟方式合作，推動智慧解決方案輸出海外、落地全球。