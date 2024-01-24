Fed官員巴爾金：3月降息仍有可能

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在多位美國聯準會（Fed）官員發表鷹派談話，削弱3月降息的市場預期後，今年擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）表示，不排除3月降息的可能。

巴爾金受訪時表示，聯準會須聚焦需求狀況，並判斷這些情況是否有助通膨降溫，待召開例會時再做決策定奪。他希望通膨能持續朝著目標邁進，並支持在適當時機讓利率正常化。

對巴爾金而言，通膨降溫的幅度，以及通膨穩定下滑，是評估通膨是否朝向目標的重要考量。聯準會將在1月30日至31日召開今年的首場例會。

巴爾金認為，美國經濟依然相當穩健，雖然利率位在23年新高水準，但民眾持續消費，且就業機會也很充足。此外，通膨正逐漸接近聯準會2％的目標。巴爾金是在與多位產業的企業老闆談話後，獲得這些第一手資訊。

美國經濟維持強韌，且聯準會官員暗示今年至少降息3次，令投資人預期央行將在3月調降基準利率。然而在聯準會在本月底召開例會之前，多位官員試圖澆息3月降息的市場預期。

聯準會理事華勒日前表示，聯準會不必像以前一樣快速降息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特1月稍早明確表示，3月降息為之過早。這些鷹派言論讓市場押注3月降息1碼的機率，由兩周前的逾70％陡降至40％左右。

Fed偏好的通膨衡量指標－核心個人消費物價指數（PCE），11月年增2.6％，12月數據將於26日出爐，經濟學家預期持平在2.6％。

專家指出，若聯準會拖太久才降息，且通膨持續下降，當前的利率水準可能過於限制性，恐拖累經濟成長腳步。但如果太快降息，則可能助長通膨。