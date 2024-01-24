地緣政治惡化 油價站回80美元

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地緣政治惡化刺激國際期油22日上漲2％，布蘭特期油更收復80美元大關。在英美對葉門激進團體「青年運動」展開新一波空襲同時，俄羅斯與烏克蘭近日交戰攻擊程度也升溫，令油市焦點再回到地緣政治，尤其擔心紅海衝突最終打擊中東石油供應。

23日盤中國際報價基準倫敦布蘭特續漲至80.57美元，紐約西德州續漲至75.36美元，均為12日以來各自首次站回80美元和75美元以上。但隨後各自回跌約1％，前者報79.3美元，後者報73.9美元。

英美表示22日針對青年運動，進行11日以來第二次聯手攻擊其在葉門境內目標。就美軍來說，這是其第八次空襲行動。在第二次聯手攻擊背後，得到澳洲、巴林、加拿大與荷蘭等多國支援。

據了解，英美第二次聯手行動，是透過人手操控的戰機和戰船，攻擊青年運動在葉門境內包括飛彈系統、雷達設施和軍火庫等八個目標。

由於空襲次數愈來愈多，以及再次有英美聯合行動並且得到多國支援，加上拜登上周再次把青年運動列入美國認定的恐怖組織名單之中。各種跡象都令外界擔心紅海局勢是持續惡化之中。

而且外界認為以美國為首聯軍展開護航行動以來，紅海局勢並未得到改善，尤其憂慮為青年運動撐腰的伊朗採取更激進行動，影響中東石油對外供應。

儘管俄烏戰爭並未直接影響全球能源供應，但雙方戰火近日愈發猛烈，仍然衝擊市場情緒。

像俄國22日指責烏國周末以滿載爆裂物的無人機，攻擊其波羅的海港口烏斯盧加的燃料碼頭，並攻擊目前在俄軍手上的頓內次克市內的市集，造成27人死和26人受傷。俄國已譴責烏國的攻擊是可怕的恐怖行動。但烏國否認相關指控。

俄國在23日進行報復行動，針對烏國多個地方包括首都基輔和烏國第二大城市哈爾科夫等發動另一波飛彈攻擊。

烏國表示俄軍的新一波攻擊已造成至少40人受傷和5人死亡，隨著救援行動持續展開，罹難與受傷人數將會不斷增加。