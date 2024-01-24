川普提10％關稅 華爾街不安

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美國前總統川普在黨內初選聲勢大漲後，外界再度聚焦他提出的各項政見，其中對美國進口商品全面課徵10％關稅的提案尤其令華爾街感到不安，許多分析師都擔心川普將再度打亂全球貿易。荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師艾佛瑞（Michael Every）甚至警告，這項政策將「撼動金融市場所有資產」。

川普在去年底接受福斯商業台專訪時提出這項政見，當時他宣稱對所有進口商品課徵10％關稅不至於對美國企業造成太大負擔，卻能為國庫帶來龐大稅收。然而，這項政見隨即引來各界批評。

此外，川普在接受電視訪問談及是否會保護台灣的問題時，他表示，如以一個總統的立場，他不能說出心中想法，因為一旦回答，談判就會處在不利的地位。川普認為台灣很聰明，過去美國的晶片都是自己製造，現在90％是台灣製造，台灣很巧妙的搶走了美國大部分的晶片生意。

美國財政部長葉倫在今年初表示，川普的提案將讓美國企業及消費者負擔更高成本。美國智庫「稅務基金會」也估計，這項提案將使美國消費者每年負擔超過3,000億美元的額外稅金，還得面對其他國家對美國實施報復性關稅的風險。

中間傾右政策機構「美國行動論壇」也表示，這項提案勢必引來美國貿易夥伴的報復性關稅，不僅會造成美國國內生產毛額（GDP）減少0.31％，還會讓美國社會福利減少1,233億美元。

佛州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）日前宣布退出總統大選後，川普獲得共和黨提名的機率大增。艾佛瑞表示這回市場不會再像2016年那樣低估川普當選機率。他表示若川普當選下屆美國總統，市場最應擔心的政策就是對進口商品全面課徵10％進口關稅。

他表示，若真如此將撼動所有資產階級，無論股市、匯市、債市都將陷入混亂。資料及政策分析師李湯姆（Tom Lee）也在美國行動論壇11月報告中表示，川普的關稅提案將打亂全球貿易並阻礙經濟成長。