科技七雄領衝 道瓊破38,000點

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道瓊工指近一年走勢

在科技股領漲下，美股三大指數延續上周上漲動能22日再度收紅，道瓊工業指數創下歷史收盤新高、首度突破3萬8千點關卡，標普500指數也改寫新高紀錄。專家指出，輝達與蘋果等科技巨擘組成的「科技七雄」，開年迄今表現亮眼，是推升美股創高的主力。

道指22日揚升138點或0.36％至38,001.81點，標指上漲0.22％至4,850.43點，科技股為主的那斯達克指數也上揚0.32％至15,360.28點。其中，蘋果股價揚升1.22％至193.89美元，輝達上漲0.27％至596.54美元再創新高，惟23日開盤時下跌，指數低於38,000點。

美股近日迭創新高，主因在於市場對於美國經濟展望轉趨樂觀，認為經濟軟著路機率攀升。另一因素則是，投資人對於網飛與特斯拉等企業本周稍後公布的財報樂觀看待。

生成式AI熱潮推動科技七雄為首的科技股上漲，令美國股市得以擺脫2024年初的低迷頹勢，1月月線表現由黑翻紅。

據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料顯示，標指今年迄今（截至19日收盤）總市值暴增5,880億美元至40.626兆美元。其中，美股七雄貢獻4,630億美元，遠超過其餘493家公司加總的1,250億美元。

分析師表示，大型科技公司協助推動標指今年約2％的漲幅。若缺少這些科技巨擘的拉抬，該指數將徘徊於2022年1月創下的高點附近。

綜觀美股七雄2024年迄今表現，輝達股價累漲逾23％，臉書母公司Meta大漲10.25％，谷歌母公司Alphabet上揚5.84％，微軟上漲6.91％。

至於亞馬遜與蘋果漲幅分別為3.23％與4.44％。相反地，電動車大廠特斯拉的表現最差，今年累跌逾15％。

BMO財富管理公司投資長Young-Yu Ma表示：「隨著美國聯準會（Fed）今年下半年可能開始降息，且企業與消費者支出可望增加，我們對於下半年股市展望更加樂觀。」