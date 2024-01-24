Vision Pro助拳 蘋果奪回市值王

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綜合外媒報導，在新產品Vision Pro預購開紅盤的助陣下，蘋果（Apple）22日市值重返3兆美元大關，且再次超車微軟（Microsoft），重新奪回全球市值一哥的寶座。

蘋果首款VR頭戴裝置Vision Pro於19日開放預購，並如天風國際證券分析師郭明錤預測立刻銷售一空，郭明錤22日預期該產品周末銷量落在16萬～18萬台之間。

同一時間，在外界對Vision Pro的早期樂觀情緒帶動下，蘋果股價擺脫2024年低迷開局，於22日勁揚1.22％，報193.89美元，創下去年12月21日以來收盤新高，近三個交易日漲幅達6％，帶動市值重新站上3兆美元。

蘋果於去年6月，成為首家市值超過3兆美元的美國企業，如今靠著新產品立功，再度從微軟手中奪回全球市值王寶座。微軟22日股價小跌0.54％，收在396.51，市值為2.95兆美元。

然而郭明錤指出，「需求熱度能否持續」為Vision Pro關鍵隱憂，這次預購普遍延長至五～七周出貨，但在開放48小時後，出貨時間並未進一步增加，顯示在忠實果粉及重度用戶下訂後，訂單需求恐迅速下滑。

相較之下，先前受歡迎的iPhone新機型，預購開放後不但立即售罄，出貨時間仍穩定持續延後。

據郭明錤分析，蘋果Vision Pro今年全年可望達到50萬台銷量，由於該產品屬小眾商品，仍須密切觀察市場需求變化。

目前蘋果Vision Pro三種版本的交貨時間均在2月19日至26日之間，價格從3,499到3,899美元不等。