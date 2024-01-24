OpenAI執行長訪韓 商討自製晶片

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人工智慧（AI）熱潮席捲全球，根據韓媒報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman），將在本周訪問韓國，並將與包括三星等晶片巨頭和新創公司會面，討論自建AI晶片工廠的計畫。

據傳，奧特曼的訪韓行程非常緊湊且簡短，會面對象包括SK集團董事長崔泰源、三星晶片業務執行長慶桂顯，以及一些新創公司高層。

OpenAI若與SK集團合作，將可獲得穩定的產品採購。SK集團為AI晶片領域的帶頭企業，其半導體子公司SK海力士（SK hynix）為高頻寬記憶體（HBM）製造商龍頭，而HBM為AI加速器的關鍵之一。SK海力士與輝達（NVIDIA）密切合作，且為其下一代HBM3e晶片的獨家供應商。

此外，奧特曼還將與三星電子高層會面，可能會討論晶片製造方面的合約，據聞其晶片業務執行長慶桂顯將出席。

另一方面，英國《金融時報》報導指出，奧特曼正在與主要中東投資者，以及台灣晶片巨頭台積電，討論成立一家新的晶片企業，開發應用於AI的專門晶片，傳出同時也和日本軟銀集團洽談中。

目前仍處於初期討論階段，OpenAI合作夥伴和資助者的完整名單尚未確認。傳奧特曼認為，當人工智慧變得更普及時，晶片供應將供不應求，因此有意打造自己的AI晶片生產網路計畫，並減少公司對輝達的依賴。

美國媒體《富比士》（Forbes）分析指出，奧特曼此舉反映出業界現在逐漸普遍認知到，需要以客製化晶片，推動新一代AI的發展。

亞馬遜、谷歌和微軟等美國科技巨頭，通常自行設計晶片並外包生產，奧特曼這一手可說是與科技業同行背道而馳。若合資企業修成正果，將象徵AI加速器領域的策略變化，走向垂直整合和硬體客製化。