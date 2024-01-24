大摩欽點買股首選 這檔上漲潛力更勝輝達

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財經雜誌巴倫周刊（Barron’s）報導，美國威騰電子（Western Digital）22日股價高飛，歸功於摩根士丹利分析師欽點這家硬碟和記憶體晶片廠商為首選股票，取代原本的輝達（NVIDIA），並且維持「加碼」（Overweight）評等。

摩根士丹利半導體分析師摩爾（Joseph Moore）將威騰目標股價列為73美元，與該公司19日收盤價54.77美元相比，還有33％的上漲空間，受此激勵，威騰22日股價大漲逾4％，收在57美元，23日開盤續揚近3％。

摩爾指出，在他研究的個股中，威騰提供最佳的風險報酬機會，他認為目前威騰打算拆成兩家獨立上市公司，分別聚焦於硬碟與快閃記憶體晶片市場，這將「釋放實際價值」，威騰與同業之間的價值差距，使其非常具吸引力。

摩爾提及，威騰的業績正迅速好轉，尤其是快閃記憶體晶片，市場價格已比前一季上漲逾20％，至於硬碟事業方面，「我們看見從2023年疲弱市況逐漸復甦」。

這位摩根士丹利分析師大幅調高對威騰業績預估，1月到3月該季，摩爾預測營收34.9億美元，每股盈餘0.24美元，遠優於先前估的32億美元和每股虧損0.72美元。2024全年，摩爾預期每股盈餘4.18美元，也優於先前估的2.07美元。

他表示，以分類加總為計，威騰股價是容易理解而且吸引人的，公司未來將一分為二，會讓情況更加簡化。

摩爾指出，該公司硬碟事業可與希捷（Seagate）匹敵，NAND事業一直以來報酬率都優於同業，這凸顯此資產擁有的策略價值。他提到，73美元的目標價，其中有33美元來自硬碟事業，40美元則來自快閃記憶體事業。

摩爾表示，「相較於輝達過去一個月的強勁漲勢，我們認為威騰的上漲潛力更大」，但他也強調，輝達「依舊是我們在運算產業偏愛的標的」。