美智庫：今年恐爆台海危機

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中美博弈、台灣大選等因素影響下，兩岸緊張情勢升溫，1996年一觸即發的台海危機恐將重演。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）彙集美台專家看法後示警，儘管大陸以武力侵台的能力有限，但未來5年，或將對台海進行隔離或封鎖。超過半數專家更認為，2024年底前台海可能發生非軍事的脅迫行動。

美國之音報導，CSIS於22日公布「專家調查：美國與台灣對中國對台作為的看法」，該調查於2023年末、台灣大選之前進行，彙總52名美國專家及35名台灣專家看法。其中，67％的美國專家及57％的台灣專家指出，「習拜會」尋求穩定雙邊關係，卻未改變爆發台海危機的可能性，估計類似1995年、1996年的台海危機，有可能在2024年爆發。

學者普遍預估，大陸目前具備以執法機構為首，對台採取隔離措施，並以解放軍為首，對台實施封鎖的能力，未來5年大陸有可能對台灣進行隔離或封鎖的行動。不過，還無法有效執行入侵台灣的武力行動。

對於台灣大選結果，調查顯示，若陸方認為台灣選舉結果對其不利，有4成專家表示，大陸當局將視台灣新政府政策採取行動。另超過半數專家認為，大陸不會靜觀其變，近半台灣專家預估，陸方將於2024年底前採取非軍事的脅迫行動。美國專家則擔憂，大陸恐採取大規模包圍台灣的軍事行動，也有部分專家預計，大陸會採取隔離、封鎖或入侵台灣的措施。