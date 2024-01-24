馬雲蔡崇信增持 阿里美股大漲

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大陸電商巨頭阿里巴巴集團創辦人馬雲、蔡崇信，去年第四季大買阿里股票，破除外界對馬雲賣股的疑慮。此舉反映兩位阿里核心人物認為，阿里巴巴的股價被低估。

根據23日公布的一份證券備案文件顯示，蔡崇信在2023年去年第四季透過其Blue Pool Management家族投資工具，購買價值約1.51億美元的阿里美股，馬雲則斥資5,000萬美元買阿里港股。

紐約時報報導，近幾個月來，馬雲一直買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。馬雲買進股票的動作，可能會讓市場重新關注他的動向。

受此消息激勵，截至台北時間23日晚間10時30分，阿里巴巴美股開盤大漲6.6％，報72.8美元。阿里巴巴港股23日收漲3.36％至67.65港幣，但半年來累計下跌24.46％。

華爾街見聞報導，2023年11月16日，美國證交會（SEC）官網披露的144文件顯示，馬雲家族信託JC Properties Limited和JSP Investment Limited擬於11月21日出售阿里巴巴創辦人股份，分別減持500萬股美國存託股（ADS），這次減持股票共涉及股票市值8.7億美元。

針對馬雲家族信託減持阿里巴巴一事，阿里巴巴集團合夥人蔣芳此前透過內網發文回應，指出「馬雲一股都沒有出售」。

對於馬雲和蔡崇信大買阿里股票，市場分析，創辦人大幅增持，反映出對阿里巴巴未來發展，以及對管理團隊與策略方向充滿信心。此舉也有力回應此前馬雲拋售阿里巴巴的傳言，目前來看

，他不僅一股未賣，還在不斷增持。

2023年，阿里巴巴以95億美元的總價，回購總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股），是回購力道最大的大陸網路公司。