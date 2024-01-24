陸下架網遊新規草案 類股歡呼

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大陸網路遊戲新規事件簿

大陸「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」的諮詢期於22日結束後，主管機關大陸新聞出版署網站23日撤下草案連結，反觀其他已到期的徵求意見文件仍保留在官網。市場對此作法認為不尋常，研判官方可能會修訂新規。受此激勵，陸港遊戲股23日齊漲。

港股上市的心動公司、騰訊、網易23日分別收漲4.87％、3.74％、3.03％。陸股上市的三七互娛、游族網絡、巨人網絡分別收漲7.62％、4.7％、4.45％。

大陸新聞出版署2023年（去年）12月22日公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬要求網路遊戲公司限制過度使用和高額消費，遊戲不得設置每日登錄、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵等。消息一出，引爆陸港遊戲股災。

為提振市場信心，官方動作不斷。大陸新聞出版署去年12月23日信心喊話，強調草案旨在保障和促進網路遊戲業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切與意見並進一步修改完善。當月25日再公布，12月批出105款陸產網路遊戲版號，單次審批數量首次突破100款，但當日大陸遊戲股仍大跌。至於負責監督大陸新聞出版署的中宣部出版局局長馮士新已於去年底被免職，外傳與草案風波有關。

針對草案引發股災，大陸發改委副秘書長袁達18日回應，要全面精準分析系列政策的疊加效應，進一步強化政策協調和工作協同，確實防範「合成謬誤」。

「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」在網站上的相關連結22日仍有效，但23日已無法使用。對此，大陸新聞出版署並未說明原因。

路透引述海通證券分析，撤下草案連結代表新規可能會有進一步的變化。晨星則預計，新規將刪除第17條（網路遊戲出版經營單位不得在遊戲中設置強制對戰）和第18條（限制遊戲過度使用及高額消費）。

第一財經引述遊戲業界人士透露，相關規定還是會推出，但會綜合考量行業意見與建議，保留較大彈性及空間。最終公布的版本，肯定會和草案不同。