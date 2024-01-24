騰訊旗下拳頭遊戲 裁11%員工

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騰訊旗下、全球知名遊戲「英雄聯盟（LOL）」開發商拳頭遊戲（Riot Games）宣布，配合大幅精簡業務，決定裁員530名員工，人數約占公司總規模的11％，未來資源將專注在包括英雄聯盟等4大核心遊戲上。

拳頭遊戲官網22日刊登公司執行長賈德加（Dylan Jadeja）撰寫的公司信。賈德加表示，對未來有重要的更新調整，公司決定要改變過去的一些投資與運作方式，為了更聚焦業務讓拳頭更可持續發展，將在全球範圍裁員約530人，約占員工總數的11％，裁員主要針對非核心研發團隊。

賈德加表示，拳頭遊戲2019年來下了許多重大賭注，大幅擴大遊戲產品陣容，成為一家有多款遊戲、涉及全球各地的公司，並大量引進人才。

但過去幾年的招兵買馬，賈德加指出，讓今天的拳頭遊戲成為一家沒有重點的公司，正在做的事情過多，許多重大投資也沒有如預期般產生報酬，成本則擴大至不可持續地步，公司也沒有實驗與失敗空間，甚至危及核心業務，因此過去幾個月放慢招聘速度，最終在控制成本需求下，需要裁員。

賈德加表示，不會降低對4大核心產品「英雄聯盟」、「特戰英豪」、「聯盟戰棋」、「英雄聯盟：激戰峽谷」的投入，但可能會調整產品組合與團隊，更有效率開發這些遊戲，不過公司肯定會繼續投資這些項目。對於「符文大地傳說」，賈德加指出，將會縮小該團隊規模，專注部分遊戲內容。