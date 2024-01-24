亞洲金融論壇 倡議多邊合作

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地緣政治緊張情勢升高、全球央行貨幣政策面臨轉折點之際，亞洲金融論壇（AFF）24日在香港登場，議題聚焦在全球經濟風險和中國的機遇，由3,000多名與會者進行腦力激盪。

亞洲金融論壇是由香港政府和香港貿易發展局舉辦，24~25日在香港會議展覽中心舉行，本屆匯集逾3,000名政商領袖出席，近70個大陸及海外商務團確認出席，主要來自東南亞、日韓、中東、澳洲及歐美等地區，參與程度恢復至疫情前的規模。

本屆論壇的主題為「多邊合作 同譜新篇」，舉行一系列演講討論活動，環球經濟展望、投資前景、綠色金融、金融科技等議題，為業界提供前瞻性分析，推動全球各國家、區域的可持續多邊合作及交流，發揮香港國際金融中心的優勢。

據統計，本屆亞洲金融論壇有三分之二的論壇與會者來自海外及大陸，數量較以往有顯著上升。其中，新推出「中國機遇」、「投資長慧眼」等單元，聚焦大陸市場潛力，以及討論最新的投資趨勢及資產配置策略。

值得注意的是，活動邀請兩位焦點講者，包括聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）及2022年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學布斯商學院金融學教授戴蒙（Douglas Diamond），分別探討可持續發展、聯準會利率走勢，以及未來經濟風險等。

香港作為國際金融中心，近年在嚴峻挑戰下，透過推動伊斯蘭金融等途徑，積極鞏固金融地位。李家超日前於活動記者會表示，今年來自中東和東協地區的演講嘉賓踴躍，來自中東的演講嘉賓由以往的1～2位，大幅增加至今年的8位，來自東協嘉賓也由以往的5位，增至今年的14位。