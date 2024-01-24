花旗中國信用卡 移交富邦華一

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花旗中國官網23日公告，自2024年5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能，相關業務將移交給富邦華一銀行。花旗稱此項調整，為該行在中國大陸市場退出個人銀行業務的一環，對公業務則不受影響。

21世紀經濟新聞報導指出，花旗早在2021年4月宣布對全球消金業務進行戰略調整，先是退出亞洲、歐洲、中東和非洲的13個地區的消金業務，包括中國大陸、台灣、印度、印尼、澳洲、巴林、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國、越南，後又退出墨西哥的消金業務。

花旗中國表示，已與富邦華一銀行達成協議，由後者接手花旗中國的個人信用卡業務以及應收帳款權利，也就是仍未結清的信用卡分期還款餘額或欠款款項都由富邦華一承接。

此外，花旗中國與富邦華一的合作還包括個人房貸業務。2023年8月，當時富邦金總經理韓蔚廷在法說會上透露，富邦華一在同年5月份購買花旗中國的個人房貸資產金額約人民幣（下同）115億元，房貸戶2023年上半年增近1萬戶，主要分布在一線城市。

去年10月9日，花旗宣布將中國市場的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的帳戶、存款和相關理財產品出售給滙豐中國。雖然雙方未公布交易條款，市場估算交易總額約36億美元，預計今年上半年可完成交易程序。滙豐也藉此延攬花旗中國的財富管理人才，擴大團隊規模。

同樣在去年10月，花旗宣布關閉其在韓國的個人銀行業務，並全面結束在俄羅斯的業務。去年11月，花旗將印尼的消費者銀行業務出售給大華銀行（UOB），雙方完成交易。花旗還宣布將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO。

隨著花旗中國逐步收縮其個金業務，相關收入也有所下降。2022年財報顯示，花旗中國營業收入56.16億元，其中利息淨收入26.78億元，手續費及佣金淨收入7.49億元，年減32.83％。