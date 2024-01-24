KPMG台灣CEO前瞻大調查 逾8成CEO 看好未來三年景氣

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所23日發表最新的「台灣CEO前瞻大調查」，82％台灣CEO對未來三年「國家景氣發展」有信心，與2022年持平。針對「所屬企業前景」，2022年僅78％台灣CEO有信心，2023年則回升到84％。

KPMG已連續八年舉辦台灣CEO前瞻調查，訪問台灣年營業額5億美元以上的50位企業CEO，調查的產業類別包括資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技、通訊與電信。

本次台灣CEO視「企業營運風險」為最大風險（22％），其他影響台灣企業發展的風險依序為監管法規風險（14％）、新興／顛覆性科技風險（14％）、數位網路安全（12％），利率風險和供應鏈風險並列第五（10％）。

KPMG安侯建業主席陳俊光認為，過去一年企業面臨高利率與通膨、國際戰事、ESG與AI法規監管等多項影響經濟變動因素，使得企業營運風險更顯艱困，「企業營運風險」因此從2022年的第七名躍升為第一名。

陳俊光說，在充滿挑戰的環境下，不論是地緣關係所帶來的國際貿易緊繃、員工高度流動以至企業人才招募不易，或是因應全球淨零碳排要求所增加的稅費或營運成本，都是2024年CEO在營運風險管控上要更審慎面對的課題。

KPMG安侯建業執行長施威銘認為，在「所屬產業前景」信心程度上，88％台灣CEO表示深具信心，高於全球的78％與亞太區的85％，意謂不論環境如何變遷，CEO仍樂觀看待企業發展，相信可透過創造新興商業模式逆勢成長。

但在「全球景氣發展」部分，僅有52％台灣CEO看好，低於全球的74％及亞太區的56％，施威銘認為，國際情勢的詭譎多變，生成式AI及各國ESG的監管要求、數位資訊網絡的攻擊或是供應鏈挪移，都將牽動企業國際化布局。

逾5成CEO首要投資生成式AI

生成式AI在2023年席捲全球，本次報告中有逾5成台灣CEO視生成式AI為首要投資要點，但略低於全球（70％）與亞太區（67％），推測應是台灣CEO認為AI處於起步階段，對AI仍有疑慮，因此延緩投資或導入計畫。

KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤建議，企業需視資安為AI應用標配，除了政府對於AI治理法規及企業對於AI應用的管理規範，所有的AI使用者更需學會「AI防深（偽）術」，內化AI資安素養。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏認為，AI轉型與運用是企業把資料透過模型訓練轉移成特有知識 並創建出商業價值的過程，簡而言之，AI必需「可見、可懂、可用、可運營且可信賴」，數據治理是實踐AI創新與數位轉型的重要起點。

他建議，CEO應重新思考如何建立資料系統維運的長期穩定度，以確保資料品質與運用成果；創新科技的導入過程中，也必需同步的考慮創新技術與既有人員、流程發生衝突的可能性，以降低AI在轉型過程中的溝通門檻與成本。

利率風險首度擠進前五大

利率本次首度入列台灣CEO前五大風險，66％台灣CEO認為，利率上升和貨幣緊縮政策可能延長潛在的經濟衰退，這和全球（77％）與亞太區（68％）CEO觀點相同，觀察2023年不論政府政策、企業營運或人民生活，都受利率影響。

KPMG安侯建業稅務部營運長陳彩凰表示，面對總體經濟環境的變化，特別是許多主要國家央行之前為了抑制通貨膨脹的嚴重後果，多次調高利率，目前通貨緊縮策略已見成效，但各國央行仍抱持保守態度，尚未明顯調降利率。

她指出，CEO在訪談中表示，各國央行貨幣政策可能對終端市場的消費性意願產生衝擊，甚至連鎖影響全球產銷供應鏈的資本投資策略；利率因素對於總體經濟的影響十分複雜，也視產業別的不同而有不同結果。

陳彩凰說明，像是消費性產品的供應鏈相較半導體上下游產業的供應鏈，就可能有不同的回應策略，因此在新的經貿環境中，CEO運營全球供應鏈所關注的層面有所不同，但不變的是，需要具備持續的高度韌性。