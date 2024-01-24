去年12月新增房貸 史上新高

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近一年五大銀行新承作房貸金額與利率

年底交屋潮，加上新青安房貸助攻，2023年新增房貸逐月上升，據中央銀行公布12月五大銀行新承作房貸989.55億元，創統計以來單月新高，較去年11月再多93.93億元或10.5％，已連五個月走高，且比前年12月增344.6億元或53.4％，累計全年新增房貸高達7,665.87億元、年增8.4％。

備受市場關注的五大銀行新增購屋貸款，12月狂增989.55億元，距千億元大關僅剩半步。由於台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行經研處副處長曹體仁表示，推升金額上升主要有兩大因素所致，一是年底交屋及購屋旺季，有季節性因素；二是新青安貸款去年8月上路，剛性需求推升，吸引首購族進場，都以自用型貸款為主。其中五大銀行新青安房貸新承作金額就達360.99億元，占其新增房貸的3成6左右，主宰近期房市成交量。

去年全年新增房貸合計7,665.87億元、年增率8.4％，較2022年減少0.2％呈現逆轉增溫，但其實跟2021年的年增12.6％相比並未偏高，曹體仁說，這代表房市並沒有過熱現象，央行會持續關注，包括新的房市健全措施若推出，都會密切留意。

12月五大銀行新增房貸利率則是逆勢增至2.079％，上揚0.008個百分點。曹體仁指出，主要是部分地區交屋時間落在年底，且貸款對象的地區別利率偏高，使得加權後利率上升，但整體來看是微幅上升，並非房市出現趨勢上的大變動。

央行統計五大銀行12月新承作放款加權平均利率2.051％，較月上升0.023個百分點，主因資本支出以外的各類貸款利率均較11月上升所致，若不含國庫借款，新承作放款加權平均利率為2.053％，較11月的2.039％上升0.014個百分點。

其他新承作貸款方面，12月新增週轉金貸款金額8,415.05億元、利率衝上2.015％，創2009年1月以來新高，反映年底民營企業貸款金額增加；消費性貸款金額僅88.48億元，金額明顯減少，主要反映就學貸款減少的結果。