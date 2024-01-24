台新人壽買台南永康近萬坪房地

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

壽險業年初重啟不動產投資。鎖定南科效益，廠辦帶動商辦需求，台新金控23日公告子公司台新人壽取得台南市永康區建物及土地，合計逾8,500坪，交易總金額達14.5億元。台新人壽表示，在符合法令規定下，持續評估購入區位佳、具備長期穩定租金收益及增值潛力的不動產。

由於2022年起央行升息，讓壽險業投資不動產最低投報率門檻從先前2.095％拉升到2.845％，加上不動產價格未顯著回檔，因此符合投資收益要求的標的難尋，且壽險業面臨2026年接軌新制，投資不動產亦要精算對資本適足率的衝擊。去年壽險購置商用不動產及土地交易量僅64億元，其中土地交易僅53億元，為國泰人壽購入桃園中壢區普忠段、台中烏日區新站南段土地，商用不動產方面去年也僅11億元。

台新金23日公告，旗下台新人壽取得台南市永康區永科三路19號的王行段63、64、65建號等共3筆建號，包括土地面積約4,460.51坪、建物面積約8,571.41坪，合計逾8,500坪，交易總金額14.5億元，預計分四期交付款項。

台新人壽說明，資產配置多樣化以分散投資風險是台新人壽投資策略之一，這次標的位在南部科學園區外溢效益的永康科技工業區，交通區位及建物條件均佳、具備長期租賃契約且租金收益率高於法定最低收益率，可提供本公司長期穩定租金收益，該建物及土地後續由賣方長期承租使用。