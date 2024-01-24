新台幣REER 連32個月高於韓

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去年12月新台幣大反彈，但韓元單月則是小貶作收，據國際清算銀行（BIS）公布12月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER略升至99.36，主要貿易競爭對手韓元REER則下降至97.43，雙方差距擴大為1.93，為近半年來次大差距，台灣出口價格競爭力又被韓國拉開，已連32個月輸給韓國。

匯銀主管分析，今年1月以來美元轉強，亞幣全數成為外資提款機，台韓兩幣別都大舉走貶，且目前新台幣仍貶輸韓元，台韓REER差距在1月不太可能反轉。

根據中央銀行統計的12月主要貨幣變動，以盤中價來看，美元指數單月續跌2％，非美幣別全面反彈，尤其日圓強升3.96％，其餘包括瑞郎、澳幣、加幣、星幣、歐元、人民幣、英鎊全面升值，新台幣也勁揚1.64％，韓元則是小貶0.49％。因此，反映在新台幣REER小幅上揚，韓元REER下降，一來一往，使台韓REER差距從11月的0.26，明顯擴大為1.93，並創近六個月以來最大差距。

BIS統計的REER為估算一國貨幣對一籃子貨幣的匯率變動指數，變動來自於匯率升貶與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，上揚對出口占GDP比重愈高的國家愈不利，即REER愈低、出口報價愈具競爭力。

BIS統計顯示，新台幣REER自2021年5月與韓元REER「死亡交叉」，至今已連32個月新台幣REER都高於韓元REER。就1月台韓匯率來看，新台幣仍貶輸韓元，若趨勢未扭轉並持續到4月，將創下連續整整三年新台幣REER均高於韓元，屆時就是史上第二長期間。

匯銀主管認為，新台幣今年以來趨於貶值，「但還是貶不夠兇」，且1月下旬結束貶勢後，匯價近期又拉出一波連四紅，外資逐步回頭大舉匯入，擔心升值速度太快，央行也不得不在盤中積極干預，對整體市場帶來引導效果，維持新台幣相對穩定的升勢。但後續資金行情延續，加上年關前出口商作帳拋匯需求，新台幣預料是欲弱不易，台韓REER差距短期間內可說難以反轉。