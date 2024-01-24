玉山銀 三度通過TIPS A級驗證

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玉山銀行長期致力金融科技發展並推動智慧財產管理制度，於22日第三度通過經濟部產業發展署「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」A級驗證。截至2023年共提出近300件專利申請案件，並已成功取得86件新型專利、64件發明專利及22件設計專利。

「台灣智慧財產管理制度TIPS」是以ISO 9001:2000品質管理系統為架構基礎，建立智財管理與營運目標連結的循環式管理，透過TIPS的導入，使企業具備智慧財產管理能力，有助產業正向發展。

玉山為金融科技與數位轉型的領先實踐者，於2020年導入TIPS，透過研發過程的智慧財產風險評估、專利提案審查機制、提案獎勵、智慧財產相關宣導教育及人才培訓等執行落實，提升服務與技術競爭優勢。專利研發涵蓋支付、身分驗證、資料管控與資訊安全等面向，提供顧客簡便、迅速且安全的體驗，並持續保護多元核心業務的智慧財產權，強化業務發展基礎。

為落實普惠金融，玉山2023年開發多元驗證模組，提供語音OTP、SIM卡認證、ATM、視訊、人臉及指紋辨識等多達12種驗證方式，供顧客依自身需求選擇。同時擴大金融服務可及性，開放電子支付會員及非玉山卡顧客註冊玉山Wallet App，更是台灣首家信用卡與電子支付會員共營的數位平台。

因應數位轉型的科技浪潮與跨界競爭，玉山已成立科技聯隊專利評估團隊，積極投入專利布局管理及保護多元核心業務的IT智慧財產權，2020年起更透過TIPS的導入，有效保護智慧財產權，提升技術創新能量，促使資訊發展能受到保障。展望未來，玉山將持續提升金融科技創新動能，運用智慧財產管理，強化業務發展基石，朝永續發展道路邁進。