年關將至 公股銀提醒民眾防詐

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農曆年關將至，為防範歹徒利用民眾存提大額現金時段伺機作案，公股銀積極落實金融防詐相關措施，並提醒民眾慎防詐騙，避免受騙，讓所有民眾都能歡喜安心過個好年。

公股銀現在除請保全人員於春節期間加強巡邏、行員提高警覺落實客戶臨櫃關懷外，並提醒提領大額現金的民眾應多加注意自身安全，且適時協助客戶向警察機關申請護鈔服務。

且因國人往往會利用過年期間向久違親友拜年，詐騙集團看準時機會以「猜猜我是誰」等類似手法佯裝久未聯絡的親友問候，藉機拉近關係後，謊稱更換電話號碼或加LINE，並誆稱有急用需借款應急等理由詐騙，小心防範不明來電、不明訊息。

公股銀主管指出，近來詐騙手法以「假投資」名義誘騙民眾轉帳／匯款居多，各銀行經由行員積極落實臨櫃關懷提問，輔以行員機警通報警察機關等機制下，有效在第一時間成功攔阻民眾遭詐騙。針對投資等各種不明邀約，應查證選擇合法金融機構辦理。

其中華南銀行提醒防詐三招，一是務必保管好個人金融帳戶資料（如網路銀行代號、密碼、存摺及金融卡），勿隨便提供；二是轉帳前應多一分留意，再次確認是否認識受款人及其帳戶名稱與帳號的正確性；三是接獲疑似詐騙電話、詐騙簡訊或電子郵件，可撥打「165」反詐騙諮詢專線洽詢。

彰化銀行分析，信用卡交易防詐有四招，一是注意信用卡交易及消費的簡訊／推播通知；二是信用卡切勿離身或與親友共用卡號；三是對不明電子郵件或簡訊連結可疑且來歷不明的網站，勿回覆或點選相關連結，更不要依照其指示操作或提供資料，建議自行從官方網站或官方客服尋求幫助；四是務必使用或下載最新防毒軟體與作業系統，且不定期更新強度足夠的密碼，盡量不要使用公用網路交易。