代發統一發票獎金出包 銀行挨罰400萬

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代發統一發票獎金多給20億元，華南銀行慘被罰。華銀2023年6月代發統一發票獎金，因系統轉檔時、發生金額欄位移位，造成入帳金額「多2個零」，誤匯筆數高達3萬5,952筆、共匯出20.25億元，受影響客戶142戶、未及時收回918萬元，金管會23日宣布開罰400萬元。

銀行局副局長林志吉表示，華銀代發統一發票獎金入帳作業的資訊系統，在2023年6月1日變更為新建的「台外幣代收付系統」，6月6日凌晨1點39分代發統一發票獎金時，因系統轉檔發生金額欄位移位，造成入帳金額多2個零，共計35,952筆異常入帳，誤匯金額20.25億元，正確應付金額為2,025.89萬元，等多匯逾20億元。

華銀雖在當日凌晨4點28分執行帳務更正，但因部分客戶已轉出資金，或代扣繳公用事業費用，導致帳戶餘額不足無法更正，最終受影響客戶計142戶、未得及時收回金額高達918萬元。

華銀事後展開追回，截至去年10月底，已追回816萬元，但仍有14位客戶共102萬元未追回，華銀已進行法定催告，對這些客戶不當得利請求返還。

林志吉指出，此次華銀在資訊系統轉換作業還沒完善就上路，也沒建立客戶權益保設措施，華銀系統異常事件發生時，客服部門接獲客戶投訴，卻沒有即時回應，事發後超過13小時才開始發送簡訊通知客戶，不利客戶掌握自身權益受影響情形。

系統轉換前未落實測試作業，未依內規進行平行測試或整體性演練，就直接上線。新系統上線後首次執行統一發票獎金入帳作業，也沒有監控，而是客服接到來電才發現異常，態度輕忽。

林志吉表示，華銀在事情發生後也沒有確實執行重大偶發事件通報，銀行法第129條罰度為200萬至5000萬元，考量情節輕重及華銀的事後處理，核處400萬元罰鍰。