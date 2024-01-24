NCC主委陳耀祥 將不再續任

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NCC主委陳耀祥23日表示，借調NCC已八年，將不再續任NCC主委。陳耀祥在擔任NCC委員、副主委及主委之前，任教臺北大學公共行政暨政策學系助理教授，2020年7月獲提名為NCC主委，任內審議多起案件備受爭議，包括撤銷中天電視換照案、及鏡電視執照審查案，尤其中天撤照案，公開主動表達希望讓公廣集團的華視新聞資訊台替代52頻位，備受外界批評。

台北高等行政法院22日做出宣判，撤銷四年前NCC對中天新聞台的40萬元裁罰，總計中天在與NCC的法律訴訟案，已獲15勝。針對未來中天電視有無機會再申請執照，陳耀祥說，中天電視尚有很多其它案件還在訴訟過程，除了裁罰、還包括其它是否違反衛管法案件、換照時有無符合換照要求等，需由下屆委員討論。

三立電視台上層股東入股中嘉27％違反交易案附附款、以及中嘉上層股東未申報持股轉讓交易，日前NCC委員交換意見後認為，受讓人確有違反附附款、營運計畫、協力義務等，NCC委員會議決定24日委員會議討論如何處罰。

要不要罰？怎麼罰？陳耀祥說，中嘉涉及「有線廣播電視法」，三立大股東購買中嘉股權則牽涉「衛星廣播電視法」，NCC也會討論「衛管法」未來處理新聞頻道評鑑換照時，是否應進一步規範，目前電視台大股東投資有線電視系統台並無相關法規可以規範，但未來修改「廣電三法」時，將會把相關議題納入規範。考量比例原則，撤銷中嘉併購案同意許可的可能性不高，但一定會處分中嘉。

至於是否處罰三立電視台？陳耀祥說，24日委員會議將一併討論。

由於三立投資中嘉股權後，三立財經台iNews隨即上架至中嘉旗下系統台的48頻位，亦備受市場質疑，陳耀祥說，已做成的行政處分，除非有重大事由，否則不會重審，但未來評鑑換照時是否進一步規範？24日委員會議也會一併討論。

2021年台灣寬頻（TBC）有線系統台交易案遭NCC駁回，前亞太電董事長呂芳銘憤而向NCC提起行政訴訟，經過兩年多的審理，日前台北高等行政法院一審判決出爐，判決NCC應撤回決議並需負擔訴訟費用，陳耀祥說，委員會內部溝通後、應該會上訴。