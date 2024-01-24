三星手機導入Google生成式AI

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三星年度新機S24主打AI功能

三星日前發表全新旗艦手機Galaxy S24系列，除了導入AI強化全方位體驗外，更宣布與Google Cloud啟動全新合作關係，提供全球三星智慧型手機用戶Google Cloud生成式AI技術，打造雲端+終端的混合式AI體驗。 對此，研究機構Canalys認為，三星此舉具有戰略意味，主要是實現旗艦產品差異化以提升市場競爭力，而Google則能藉此將影響力擴展至其他非蘋製造商。

據悉，自Galaxy S24旗艦系列開始，三星成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧型手機裝置的Google Cloud合作夥伴；用戶除了透過三星原生應用程式，體驗Samsung Notes、語音錄製和三星鍵盤的摘要功能外，Vertex AI的Gemini Pro也為三星提供了關鍵的Google Cloud功能，包括資訊防護，安全性，隱私和數據合規性。

此次雙方的合作，除了凸顯生成式AI將成三星未來在智慧型手機上的長期策略，特別是在高階及旗艦機種上；也顯現Google這雲端巨擘正計畫讓生成式AI應用逐漸由企業端轉向消費端，進一步擴大生成式AI生態系。

Canalys指出，透過Google的AI基礎架構，像是Imagen 2、Gemini Pro等，Android開發人員能快速部署具創造性的混合AI功能，以提供全球用戶使用；三星Galaxy S24的推出對於Google來說也是一個關鍵時刻，如雙方合作能夠成功，Google便有望能將影響力擴展至其他非蘋品牌，進一步強化其在AI的領導地位。

對於三星而言，與Google的合作也具有戰略意義，讓三星的Galaxy S24具備先進的AI功能，好在競爭激烈的高階、旗艦手機市場中更具差異化，且與Google各種應用程序的無縫整合，也凸顯三星與Google生態系統間的共生關係。

Canalys也提醒，雖然與Google的合作或有會擁有立竿見影的效果，但也有風險，若是日後其他Android手機品牌也有類似的合作，三星現有的優勢或許會因而稀釋。