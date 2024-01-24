Google Cloud將為零售商打造AI應用

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雲端大廠搶攻AI垂直應用。Google Cloud宣布將在2024年運用AI及生成式AI技術，打造AI虛擬服務專員，協助零售業者打造個人化的線上購物體驗，透過辨識顧客的喜好來做個人化的產品推薦。該公司研究報告指出，81％的美國零售業決策者認為，採用生成式AI刻不容緩。

Google Cloud本月發布的研究報告指出，81％的美國零售業決策者認為，採用生成式AI刻不容緩。

Google Cloud本月發表的全新對話式商務解決方案。該公司指出，此項方案可供零售商在既有的應用程式上，嵌入生成式AI驅動的虛擬服務專員。

AI虛擬服務專員，可以自然語言與購物者進行對談，並依據對方喜好提供產品選項。例如，購物者正在尋找婚禮服裝，虛擬服務專員在對談中根據對方偏好的顏色、婚禮場地類型、天氣、搭配的配件和預算等，提供個人化的產品選項。

Google強調，導入對話式AI虛擬服務專員，只需要短短幾周。另一方面，Google也將 Vertex AI Search引進全新的大型語言模型功能，這項產品鎖定零售商。零售商可以根據自家特有的產品目錄和購物者搜尋模式，自訂大型語言模型的調整方向，當回應客戶查詢時，可大幅提升呈現相關產品的能力。

例如，一家位於美國的居家修繕零售公司，其產品在網路上僅以英文描述，但取得英文或西班牙文搜尋居家修繕產品的大型語言模型後，能更廣泛的為消費者提供更相關的產品建議。