輝能啟用桃科廠 拚固態電池產業化

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固態電池廠輝能科技23日桃科廠啟用，輝能創辦人暨執行長楊思枏表示，接下來輝能將在全球推廣桃科廠的成果，加速實現固態電池產業化的腳步，初期將先啟用0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能2GWh。法國敦克爾克廠預定2027年量產，就近供應歐洲電動車客戶。

楊思枏預期在2030年之後固態電池在整體鋰電池市場比重可達到7％，而輝能目標搶下35％～45％市占。

按照規劃，輝能自2024年起將能由桃科廠出貨給全球車廠客戶，而輝能也已在2023年底開始於桃科廠製造電動車用的大容量固態電池，並展示了由新廠生產的106Ah車用高矽負極級固態電池。這座超級工廠不僅可證明輝能科技能達到規模化量產，更是輝能未來全球擴張的工廠設計原型。在桃科廠區啟動初期將先啟用0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能2GWh，最多可供應2.6萬台電動車。隨著生產規模的提升，輝能可為觀音地區創造最多1,200個工作機會。

輝能桃科廠的單位產量可達到原本的2.6倍、電池組板速度拉升為2倍，且實現了以濕式連續塗佈法製造固態電解質的技術，無注液、排氣等製程，提升效率與品質的同時更能降低製造成本。輝能成功突破固態電池一直以來在量產性與經濟性上面臨的挑戰，達到規模化後製造成本便可降至與主流電池相同等級。

輝能至今募資總額達6.5億美元，繼桃科廠之後，敦克爾克廠建廠公聽會也順利進行中，預定在2027年量產。隨著迭代技術推出，楊思枏預期2028年固態電池成本與液態三元鋰電池相同，到了2032年可達到液態三元鋰電池成本目標一度電100美元，能夠在最短時間內，達成降低成本的目標，打破大家對固態電池高成本的迷思。