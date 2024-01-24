台灣大 擴大培育AI、資安專才

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台灣大看準AI、資安，今年將兩大領域列為科技發展重點，並基於AI及資安人才嚴重短缺，決定推出「創世紀AI工坊」與「AI驅動資安尖兵」兩項培訓計畫。

另外，考量先進科技在職人才供給不足，台灣大第二年參與數位發展部「數位青年T大使推動計畫」，積極培育新世代科技菁英，預計招募23位2021～2024年間，於大專院校畢業、不限科系背景、且目前無正職的青年，預計從3月初展開總時數200～250小時的培訓，數位部將提供通過評核的學員109,000元補助金。台灣大表示，透過該計畫，2023年已成功培育20位學員轉軌投入IT領域，更有3位學員在結訓後成為台灣大的一員。

「創世紀AI工坊」專注於人工智慧的應用和開發，學習內容包含社群媒體數據爬網、語音訊號處理的技術研究及應用、網站建置與SEO優化。「AI驅動資安尖兵」則聚焦資訊安全意識與實戰技能，學習設計偵測偽冒網站的工具，增強社交工程攻擊的防禦技能，並深入了解企業如何管理資訊安全和個資，培養資安工程師、社交工程防治專家的能力。

除此，台灣大也投入豐沛資源推行「科技大神培育計畫」、「攻城精英就業保證班」進行跨域人才招募，其中，「科技大神培育實習計畫」招募全球實習生，不限國籍、實習時間不拘，且可以選擇以線上或實體方式實習。「攻城精英就業保證」則與AppWorks School攜手合作，提供17周實作專案學習，快速培養即戰力，目前是電信業第一個學費全額補助，保障結訓後可於集團內就業的科技人才培育計畫。