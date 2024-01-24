建準 揪供應商低碳轉型

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邁向2050淨零碳排目標，散熱廠也動了起來，建準日前啟動「建準以大帶小低碳轉型計畫」，一口氣找來北、中、南10家供應商，齊聚在建準總部，目標以18個月的時間，協同供應鏈，一起來進行減碳活動。

建準將「節能、減碳、環保、愛地球」列為集團保護地球環境的執行目標，除了自身力行環保行動外，建準也規畫攜同供應鏈一起展開減碳行動，據此建準去年12月1日主動邀請台灣北、中、南10家供應商高階主管，至建準高雄總部共同舉行「建準電機以大帶小低碳轉型計畫」啟始會議。

建準指出，建準所提計劃經費日前已獲得產發署「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」，未來建準將以18個月的時間，帶領包括映興電子、力有興業、京鷹企業、東恒成、神州企業、崇碁科技、湧力實業、誌翔精機、錞谷電子、慶樺紙器等公司，透過智慧化系統連線管理的方式，讓供應商與建準同步進行溫室氣體盤查與產品碳足跡盤查，進一步達到減碳目標。

除了在供應鏈導入溫室氣體與產品碳足跡盤查系統外，建準也將在這次專案中，導入包括熱泵等低碳化的製程設備，同時也將在高雄全廠裝置智能電錶，並導入ISO 50001，確切執行能源管理，以達到節能減碳的目標。

此外，預訂在今年農曆年後動土的菲律賓新廠，也規畫採用綠建築的工法建造，並在廠內安裝太陽能，以取得LEED金質等級建築為目標。

建準表示，建準早在2022年，就將其訂為集團溫室氣體盤查基準年，並自該年起力行自主性減量計劃，已成功於去年6月取得集團溫室氣體盤查與ESG永續報告書第三方查證聲明書，算是已有初步的進展，未來仍將攜同供應鏈一起努力，藉以完成「以大帶小低碳轉型計畫」。