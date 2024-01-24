領先業界Seagate新硬碟容量 超越30TB

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全球永續大容量資料儲存解決方案領導廠商Seagate（希捷科技），推出Mozaic 3+硬碟平台，該平台採用熱輔助磁記錄（Heat-Assisted Magnetic Recording；HAMR）技術。

此一平台的問世，意味Seagate率先達到單片碟片3TB+磁錄密度，且未來幾年的產品發展藍圖，將實現單碟4TB+和5TB+的磁錄密度。

Mozaic 3+平台主打Seagate的ExosR旗艦系列產品，該系列最新推出的硬碟單顆容量，可達30TB以上，領先業界。Exos 30TB+品將於本季向超大規模雲端客戶大量出貨。

Seagate在磁錄密度方面的創新，是透過增加碟片上可儲存的位元數來解決常見的產業痛點。Mozaic 3+讓客戶能在相同面積內儲存更多資料。

以大型資料中心為例，將目前平均容量為16TB、採用傳統垂直磁性記錄（PMR）技術的硬碟升級為 Exos 30TB Mozaic 3+技術硬碟，即可在相同面積內讓儲存容量翻倍。

此平台使用的材料元件與PMR硬碟大致相同，但其容量可大幅提升，可顯著降低資料中心的儲存購置與營運成本，每TB耗電量更可降低40％。

此外，永續性是大型資料中心的首要任務，與傳統16TB PMR硬碟相比，30TB Mozaic 3+硬碟，可使每TB的實體碳排放量減少55％，協助客戶實現永續發展目標。

Seagate的資料中心客戶，對 Mozaic 3+需求強勁，這些客戶預計將在本季內針對Mozaic 3+ 產品完成驗證並開始增購硬碟。

其中，一家雲端服務領導業者正致力於將其Seagate硬碟升級為Mozaic 3+，此舉彰顯出客戶對此技術的信心。