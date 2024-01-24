新光三越2024營收挑戰千億

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新光三越集團營收概況

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽23日宣布，在團隊努力與改裝綜效挹注下，2023年業績再創新高達945億元，較2022年的887億元成長6.7％。2024年除Diamond Towers正式開幕，包括台南新天地等20年大改裝計有26個樓層、逾千個櫃位調整，全年業績設定989億元成長目標，並看好有機會突破千億元大關。

新光三越目前全台15店，2023年業績前三強分別為新光三越台中店258億元、信義新天地4店合計逾300億、台南西門新天地174億元。吳昕陽指出，疫後消費力大爆發，2024年來客數也達到1.2億人次、年增12.5％，會員數達到355萬人、年增65萬人，為成長幅度最多一年，亦為線上消費帶來30億元營收，2024年目標期能突破40億元。

展望2024年，吳昕陽表示，除陸續改裝引進新品牌，將商品力極大化，全台第16店台南南山廣場則預計2025年開幕營運。他也認為，台灣還有很多百貨空間，包括台中二店等亦持續評估適合據點，但也坦承現在要拿到數萬坪的土地難度高，3,000至5,000坪會是發展新型態店模型，2023年北市東區的Diamond Towers是個不錯的新嘗試，此次因應全台房地產發展住商辦公大樓，以台南南山廣場來說，規模近萬坪可望規劃與在地不一樣需求店型。

他同時強調，疫後有很多品牌、廠商或是新概念店型，對商場來說都是機會點，新光三越將持續引進市場最新、最有話題的品牌，預期2024年下半年的新進品牌，應該是新光三越這五年來的新高，主要在於國際精品在台灣疫情三年來業績不減反增甚至成長1倍，同期新光三越全台精品業績也成長1倍，國際品牌視台灣消費市場實力為指標，無論歐美或日本品牌均積極搶進台灣市場，預計2024年新光三越持續以每年改裝千櫃、30％的幅度進行改裝，品牌首選、首度落地的品牌也會在信義商圈，不僅包括設計潮流精品，還有餐飲與化妝品品牌等。

新光三越集團旗下除本業全台15家百貨業績創新高，旗下包括新光影城人潮與業績已逐步回復到疫情前的7成以上，法雅客、蘋果專賣店Istore業績則上看60億元，outlet「SKM PARK」2023年業績增逾5成，至於超市、好好集等自營事業則成為ESG重要一環，將持續擴增版圖挹注集團龍頭規模。