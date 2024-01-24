迎新積情 嘉科房價漲聲響

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嘉義科學園區周邊房價行情

嘉義房市將迎來「新積情」！由於市場傳出台積電1奈米廠可望落腳嘉義科學園區，嘉義縣長翁章梁聞訊後表達竭誠歡迎，不僅讓嘉義人振奮不已，嘉義科學園區周邊預售大樓與透天產品，房價率先反映，平均漲幅約1成。

台灣房屋統計嘉義科學園區周邊實登房價行情，預售屋漲勢凌厲，華廈大樓從2022年每坪26.1萬元，到2023年的28.4萬元，年漲幅達8.8％；透天預售案總價從1,110萬元漲到1,250萬元，漲幅更達12.6％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，嘉義縣近年積極推動產業轉型，目前擁有嘉義科學園區、大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、中埔公館產業園區、水上南靖產業園區、民雄無人機航太園區等六大新興產業園區；其中，嘉義科學園區占地達88公頃，若結合周邊台糖土地，有機會符合台積電100公頃建廠需求，為嘉義迎來「新積情」。

嘉義科學園區2022年1月開始推動，為周邊的太保市房市帶來利多，嘉科園區預計2029年完工，若台積電進駐，將與高鐵嘉義站、故宮南院、蒜頭糖廠、縣治特區、馬稠後產業園區等形成共同生活圈。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，太保房價在高鐵沿線尚屬親民，現階段供給仍以中古透天厝為主，總價約千萬就能買到建坪5、60坪的透天產品，頗受市場青睞。

此外，2023年嘉義太保的預售大樓、華廈每坪均價28.4萬元，不僅較台積電放棄進駐的桃園龍潭均價27.5萬元還高，更直逼桃園平鎮的28.9萬元。陳定中表示，太保預售屋均價高於北部都會區的部分地區，主因是太保預售案幾乎集中在高鐵站區、縣政特區等建設利多豐厚的精華區段。