黃色小鴨吸人潮 高雄飯店過年住房率估逾9成

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由於今年的春節假期較短，不少民眾留在台灣過年，高雄有因「黃色小鴨」回歸，過年檔期吸引許多旅客訂房，據在地飯店業者表示，過年期間訂房率至少7成起跳，樂觀最終將會有9成以上的住房率。

近二年高雄推出各式活動，加上演唱會經濟發威，吸引越來越多民眾到高雄旅遊，高雄飯店住房率也跟著提升。高雄萬豪酒店表示，近期黃色小鴨旋風回歸愛河灣，不少民眾計畫在農曆春節假期到訪高雄，搶搭這波黃色熱潮，飯店更在過年期間推出住房專案，可享入住隔日自助早餐，加購高鐵車票8折起，消費者反應熱烈，新春連假期間訂房率已達8成，除夕圍爐至初二更已售鑿，預估下周會迎來第二波訂房高峰期。

高雄福華飯店表示，今年農曆春節放假天數比去年短，民眾大多把握連假中的日期出來旅遊，目前初一到初三訂房已達7、8成滿，其他日期訂房率也都有6成高水準，持續還有民眾在詢問及訂房，預計實際住房率將衝上9成。

高雄洲際酒店指出，新年訂房狀況熱絡，目前已9成滿，2月初開始受惠演唱會活動跟黃色小鴨、春節，旅客造訪高雄的詢問度很高。高雄英迪格酒店目前初一至初三近滿房，初四、初五也有8成住房率，總體訂房率高達9成。高雄承億酒店則表示，農曆新春住房大約三個月前開始被旅客詢問，目前除夕到初三住房率約8成，預估過年時會滿房。H2O水京棧國際酒店小年夜至初五平均住房率約71％，除夕至初二則將近8成。