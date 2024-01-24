六角年終最高6個月、加碼調薪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連鎖餐飲集團六角國際23日舉行尾牙，董事長王耀輝獎金大方送，將發出最高六個月的年終獎金，表現優異事業單位團體獎金最高200萬元。六角並頒發金牌店長獎年終三個月，旗下品牌門市店長績效達成年度目標，年薪最高累計可領18個月。同時加碼宣布2024年集團員工調薪3％～25％，第一線門市人員起薪提高至3.6萬元，調薪幅度上看近3成。

2023年六角集團完成子公司王座國際登錄興櫃，並代理韓國第一品牌「橋村炸雞」於開出三家直營門市，加上「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模，積極擴張北美，澳洲及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，繳出2023年前三季營業利益2.97億元、稅後純益淨利2.45億元，年增率分別為35.9％與21.3％，EPS達5.39元。

六角斥資逾1,500萬元舉辦尾牙，除員工人人有獎之外，更祭出最高獎金20萬元、iPhone手機及價值千萬元的股票抽獎。2023年六角還啟動疫後第一次海外員工旅遊，並繼續提供餐飲業首創、且連續九年執行配發員工認股權，同時享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更提出獎勵生育補助方案等優厚員工福利，以期廣納優秀的人才，提升企業競爭力。