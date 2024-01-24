前往主要內容
工商時報LOGO

六角年終最高6個月、加碼調薪

  • 工商時報 姚舜
●六角董事長王耀輝（左）、執行副總王麗玉（右）23日出席尾牙，宣布年終獎金最高六個月。圖／六角國際提供
●六角董事長王耀輝（左）、執行副總王麗玉（右）23日出席尾牙，宣布年終獎金最高六個月。圖／六角國際提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連鎖餐飲集團六角國際23日舉行尾牙，董事長王耀輝獎金大方送，將發出最高六個月的年終獎金，表現優異事業單位團體獎金最高200萬元。六角並頒發金牌店長獎年終三個月，旗下品牌門市店長績效達成年度目標，年薪最高累計可領18個月。同時加碼宣布2024年集團員工調薪3％～25％，第一線門市人員起薪提高至3.6萬元，調薪幅度上看近3成。

2023年六角集團完成子公司王座國際登錄興櫃，並代理韓國第一品牌「橋村炸雞」於開出三家直營門市，加上「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模，積極擴張北美，澳洲及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，繳出2023年前三季營業利益2.97億元、稅後純益淨利2.45億元，年增率分別為35.9％與21.3％，EPS達5.39元。

六角斥資逾1,500萬元舉辦尾牙，除員工人人有獎之外，更祭出最高獎金20萬元、iPhone手機及價值千萬元的股票抽獎。2023年六角還啟動疫後第一次海外員工旅遊，並繼續提供餐飲業首創、且連續九年執行配發員工認股權，同時享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更提出獎勵生育補助方案等優厚員工福利，以期廣納優秀的人才，提升企業競爭力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

  2. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  3. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。