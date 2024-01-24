裕隆聯手遠創智慧攻保修 笑納360萬會員

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裕隆集團積極布建移動服務事業，為擴大搶攻汽車保修商機，繼整合旗下歐固德、SAVE兩大保修聯盟後，23日宣布與遠創智慧uTagGo合作，車主將可透過App預約保修服務，裕隆集團保修業務直接笑納360萬會員紅利。

此次裕隆集團與遠創智慧uTagGo雙方強強聯手，為裕隆成立移動服務事業整合格上、裕電俥電及行冠企業三家公司後，在架構MaaS出行服務業務面向外，首度結盟集團外資源。

這也是裕隆透過旗下裕融在2023年斥資9.5億元入股觔斗雲聯網科技（LINE TAXI）、成為最大股東，坐擁約280萬會員用戶數後，再度「走捷徑」一次性擁有數百萬會員，彰顯裕隆未來續整合集團資源，跨大步布局移動生活服務生態圈的企圖心。

裕隆集團移動服務事業表示，旗下歐固德、SAVE保修聯盟為國內最大保修通路，歐固德主打進口車專修、SAVE保修專精國產車品牌，集團兩大保修品牌整合，可全方位滿足不同車主，技術與行銷資源也能共享，目前全台通路近300家，未來也將持續擴增據點。

裕隆指出，uTagGo為國內最大用車服務平台之一，透過這次雙方合作，不僅能夠加速移動服務事業群在用車服務領域的布局，雙方線上線下服務的結合，車主使用App服務將更便捷，讓uTagGo打造的車主生態圈更完善。

遠創智慧表示，uTagGo積極為車主打造「車生態圈」的個人化服務，已先後與縣市政府、停車業者及點數業者異業結盟，提供快進快出的eTag停車扣繳服務，便利車主代扣全台縣市路邊及合作停車場停車費，推出「減碳車幣」與HAPPY GO點數兌換成eTag儲值金等服務。

遠創智慧進一步說明，與裕隆移動服務事業群雙強聯手，從車主預約保修的需求開始，後續也希望運用AI技術，提供預測零件保修服務。