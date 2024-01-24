需求放緩，全員加班盛況不再 紡纖廠春節降稼動率

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品牌服飾客戶清庫存雖已告一段落，不過下單趨於保守，國內紡纖廠在今年的農曆春節雖因產線不能停仍照常開工，不過在需求放緩下，以往全員加班的盛況不再，今年多以「降稼動率」來因應。

具有上中下游一貫生產線的遠東新指出，聚酯、瓶用酯粒產線因不能停，所以這次年農曆春節兩岸產線仍正常運作；至於棉、紗、加工絲產線則配合客戶需求，調節產線運作。

主要紡纖產品有工程塑膠、化纖二大事業群的新纖，在市場需求考量下，春節期間纖維事業仍維持正常生產。而工程塑膠的產線，在客戶端的訂單量及需求，預期會透過降低稼動率的方式來減少春節期間的上班人數及時間。

纖維、加工絲廠力麗指出，不論是台灣或印尼產線因設備不能停，農曆春節正常生產。不過如加工絲、部分纖維產線，則在客戶訂單趨於保守、市場需求不若往常，產線稼動率將由現在的平均9成，在農曆春節期間降到7成。

至於紡纖產業下游廠成衣廠，由於產線多已移往東南亞或非洲地區，因此也會配合當地民情調整農曆假期休減班。今年農曆假期，儒鴻在台灣、越南地區的產線，都會配合春節假期停工，由印尼、柬埔寨、賴索托等地的產線支援生產，滿足客戶需求訂單。

由於全球品牌服飾廠仍有庫存待清，紡纖業者指出，這次農曆春節假期產線稼動率確實低於往年，不過2024年紡纖產業整體的景氣，仍要看農曆春節假期過後復工情況而定。