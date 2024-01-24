中美醫藥集團 攜慈濟企業共善

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成立88年的中美醫藥集團，結合醫藥資源，傳遞品牌價值多元發展，在家庭健康與預防醫療等領域深耕多年，18日由中美醫藥集團總經理林命權與慈濟慈善基金會執行長顏博文共同簽署「企業共善」合作協議。

第一階段中美將提供慈濟志工「健康御守包」，讓志工在關照服務人群的同時，也能照顧自己的健康。第二階段將建構「健康學堂」，傳遞身心健康知識，令樂齡志工能更自在面對老年生活，雙方跨域合作共同為台灣慈善、國際慈善及永續發展議題深耕。

林命權說，集團自創業以來，每年積極投入永續ESG，自己更身體力行，在母親李阿利帶領下，姐姐林宜琳也曾遠赴斯里蘭卡、墨西哥、緬甸，投入國際賑災，弟弟林偉權也在日本擔任志工教小朋友中文，一家人齊心帶領企業同仁長年熱心公益，含括偏鄉教育、健康知識分享、緊急急難救助、弱勢族群照顧、國際賑災等。

除不遺餘力落實社會責任外，中美兄弟製藥於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展，積極鼓勵栽培中美會員藥局的二代藥師，十年來每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕人，凝聚更高向心力。

未來，中美醫藥集團仍持續將公益與回饋鄉里內化為企業經營的一部份，結合慈濟企業共善計畫，發揮綜合效益，共同實踐大愛善行，不僅可以提升企業員工凝聚力，也為社會帶來更多良善的影響力，共創健康幸福的每一天。

《企業共善計畫》是社會各界企業與慈濟攜手共同投入行善之路的合作平台，顏博文期待透過資源結合，投入台灣與國際的慈善公益挹助，一起體現企業社會責任（CSR）和ESG的核心價值，讓台灣更幸福、世界更美好。