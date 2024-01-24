豐華生技 上消化道保健專家

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有鑑於全球逐漸重視「病從口入」風險，豐華生技創造上消化道保健專家─Totipro益萃質PE0301，由三種優良菌株組合而成：唾液乳桿菌AP-32、植物乳桿菌LPL28、副乾酪乳桿菌ET-66組合而成，有效抑制口腔致病菌生長，以及平衡口腔與胃部微生態，強化上消化道防護的卓越效果。具有國內外口腔保健與口腔健康等專利，同步發表國際期刊，充分展現其強大的原料保健實力。

豐華生技表示，後生元Totipro益萃質PE0301除了做為保健原料之外，其耐高溫的特性更可應用在多元終端劑型當中，如咀嚼錠、口含錠、無糖糖果，以及國外最受歡迎的喉糖與軟糖等等，使消費者感受創新保健體驗，在日常中即擁有絕佳保健效果。

身為全球益生菌解決方案專家─豐華生技，旗下擁有PRONULIFE品牌功能性益生菌菌粉，以及日前於全國保健大獎NutraIngredients奪得首位的後生元保健原料Totipro益萃質PE0401，專為下消化道系統設計，具備多種酵素，有助腸道吸收，減少消化不適症狀。此次劃世代後生元保健原料Totipro益萃質PE0301的推出，引起不少國內外品牌商與經銷商的廣泛關注。

全球消費者對於上消化道與腦部認知健康的關注不斷升溫，且企業客戶開始追求功效顯著的保健原料，豐華生技表示Totipro益萃質PE0301的優越性將有望滿足市場需求，比起一般市售口腔保健原料，提供客戶比牙膏、漱口水更好的選擇。

此外，豐華生技提供的全產業鏈垂直整合服務PRIMETEKR，更可達成企業對於益生菌與後生元保健原料的一站式服務，提供企業用戶產品更全面性的保障。