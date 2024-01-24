洛克威爾 推動下一代智慧製造

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根據IMD 2023世界數位競爭力評比，台灣在國家數位轉型程度排名第七，企業彈性能力更高居全球第一，顯現在地企業積極發展數位經濟與資訊安全；為了進一步提升台灣廠商在國際市場競爭力，全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化針對台灣產業分享觀察及轉型建議，提出2024年工業R-E-D關鍵三軸「風險管理（Risk Management）、永續發展（ESG）及數位轉型（Digital Transformation）」，重新定義生產關鍵，並聚焦生技醫療、精細化學、半導體領域，推動下一代智慧製造。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示：「科技創新驅動產業發展，同時考驗企業是否具備彈性、敏捷導入的能力，面對全球供應鏈動盪和凈零排放目標，台灣產業需重新檢視風險管理、永續發展及數位轉型三大面向，發展兼具安全合規和產能效益的解決方案。洛克威爾與豐富的生態系夥伴一直以數位工具和專業受信賴的顧問輔導推動產業升級，協助在地企業整合跨領域資源，降低轉型門檻。」

根據2023年《工業營運的 100+網路資安事件剖析》，80％以上攻擊始於IT層級，工業網路韌性可著重於縱深防禦，包含零信任機制架構及NIST網路資安框架；為全面建立防守對策，企業需進行網路區分隔離、辨識與優先維護可能弱點、導入即時監測系統。此外，藉由AR虛實整合達到零時差資訊轉換及統整，企業可降低前線作業的潛在工傷意外，加強廠房營運安全。

台灣碳有價時代來臨，企業除捕捉自身碳排計量與路徑，更需產出符合國際標準及產業規範的報告。洛克威爾自動化《智慧製造概況》報告指出，42％企業永續目標以提升產線效率為優先，數據治理將扮演為關鍵技術，企業可運用數位孿生工具，協助優化、擴增產線前期進行模擬，確保架構設計準確性，避免額外資源支出。

洛克威爾自動化FactoryTalkR Design Studio整合微軟Azure OpenAI服務，將生成式AI套用至工業自動化流程設計與架構開發，搭配智慧監測系統、數據分析技術等，逐步建立工業AI的資料背景，有效降低新進人員所需知識門檻、加速產品上市時間及提升產品品質。

此外，洛克威爾自動化解決方案擁有高度相容性，能協助企業針對痛點整合跨領域的資源，加速轉型進程，近年也陸續收購資安龍頭Verve和深度數據技術及AI解決方案供應商Knowledge Lens等廠商，持續拓展IT/OT服務範圍，並攜手夥伴達到技術加乘。