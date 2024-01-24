富禾生醫 助攻客製化癌症療法

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富禾生醫日前與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作之《特管辦法》細胞治療案，除了2022年4月CIK已通過核准，如今以自體免疫細胞gamma delta-T治療「實體癌第四期」計畫案再獲衛福部核准。總經理李建謀表示，此次通過的gamma delta-T細胞（GDT），針對骨轉移病人具有較佳療效，同時gamma delta-T細胞治療也能搭配富禾生醫的免疫功能分析平台及液態切片技術，透過與高雄醫學大學附設中和紀念醫院的合作，協助醫師評估病患的「客製化」癌症治療策略。

李建謀表示，富禾生醫提供精準診斷及客製化治療的2Ps策略，能有效地解決目前傳統治療方式的不足，以自體免疫細胞治療（gamma delta-T），能釋放細胞激素及調節其他免疫細胞間接殺傷腫瘤細胞，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫藥物併用，富禾生醫參酌國內外已知且通過臨床試驗驗證的體外擴增技術、豐富的GTP操作經驗及完備的細胞產品品質管控，將gamma delta-T細胞培養放大，預計今年第三季將開始收案，期待能讓更多有需求的病患，找到最適合的治療方針。

富禾生醫以獨特的免疫功能分析平台及免疫細胞為核心，加上循環腫瘤細胞分析技術及AI整合性分析判讀，開發出精準診斷及客製化免疫細胞療法。此外，也藉由符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的實驗室，發展自體免疫疾病（包括紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎）和再生醫學療法開發（脊椎損傷、退化性關節炎），透過與各大醫學中心合作，富禾生醫正一步步驗證精準診斷、細胞療法等研發項目的臨床功效，期望為病人帶來有效治療。